OE2026. Parlamento inicia debate do documento antes de votação na generalidade

OE2026. Montenegro avisa para margem "mesmo curta"

O primeiro-ministro avisa que a margem deste orçamento "é mesmo muito pequena" e pede ao PS e ao Chega para que não voltem a decidir novo aumento extraordinário e permanente das pensões.

Luís Montenegro recusou a proposta dos socialistas apesar da abstenção anunciada.

O Chega ainda não disse como vai votar, mas acabou a debater com Luís Montenegro sobre a ditadura.
