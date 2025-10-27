OE2026. Montenegro avisa para margem "mesmo curta"

O primeiro-ministro avisa que a margem deste orçamento "é mesmo muito pequena" e pede ao PS e ao Chega para que não voltem a decidir novo aumento extraordinário e permanente das pensões.

Luís Montenegro recusou a proposta dos socialistas apesar da abstenção anunciada.



O Chega ainda não disse como vai votar, mas acabou a debater com Luís Montenegro sobre a ditadura.