"Olhe que não, olhe que não". O debate entre Soares e Cunhal foi há 50 anos

Mais de ano e meio após a Revolução de Abril, muito estava por decidir e determinar no Portugal pós-25 de Abril. Com o VI Governo Provisório no poder há poucas semanas e com uma Assembleia Constituinte a elaborar os alicerces do regime político que então nascia, o debate histórico da televisão portuguesa ocorre num momento de grande tensão, inclusive com receios de um confronto armado.





Com três horas, 40 minutos e 41 segundos, foi o mais longo debate da história e também o primeiro a ser transmitido pela televisão portuguesa, moderado pelos jornalistas Joaquim Letria e José Carlos Megre. Decidia-se que rumo dar ao país depois do Verão Quente.





No dia do debate entre Cunhal e Soares há registo de confrontos entre agricultores e trabalhadores agrícolas em Santarém que resultam em dois mortos e 22 feridos. Dois dias antes do confronto entre Mário Soares e Álvaro Cunhal, o secretário de Estado da Informação, José Luís Ferreira e Cunha - acusado de ter pertencido ao Centro de Documentação Internacional, uma estrutura que considerada como uma “Super-PIDE” – é impedido de entrar no Ministério e a PSP é chamada a intervir.

A respeito das divisões dentro das Forças Armadas, Álvaro Cunhal reconhecia uma “situação difícil” e Mário Soares alertava para o perigo com o roubo de armas e a emergência de milícias.





"O PS é um partido de esquerda, quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, uma sociedade sem classes, mas em liberdade, respeitando os direitos do homem, através da democracia e do consenso maioritário. E o PCP deu provas, durante estes meses, de que quer transformar este país numa ditadura", afirmou Mário Soares.





Por sua vez, o secretário-geral do Partido Comunista acusa o PS de procurar “um regime de democracia burguesa” em “aliança” com a direita, nomeadamente com o PPD então liderado por Francisco Sá Carneiro.





"O PS quer liberdades, mas socialismo é que não quer. [...] Nós queremos um Portugal democrático, e é em amplas liberdades democráticas que temos de realizar as reformas sociais, políticas e económicas que abram caminho para o socialismo", afirmou Álvaro Cunhal.





Mário Soares defendia que os três maiores partidos “desde o princípio associados ao processo iniciado com o 25 de Abril” se mantenham ligados num projeto comum com o objetivo de instaurar a democracia.





Novembro quente



