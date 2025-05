Apesar da vitória do PSD com mais votos e deputados, "estamos numa situação igual à anterior", com uma "vontade muito forte de mudança".



"Ontem assistimos a uma pequena revolução", afirma Fernando Negrão, que tentou descrever, na Programa da Manhã de hoje, o sentimento de muitos portugueses: "meus senhores, revolvam a situação, porque se não resolverem, haverá mudanças ainda maior do que estas".