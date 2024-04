Operação Influencer. Ventura condena "pressão civil" para "ilibar" Costa

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O líder do Chega considera que existe uma "pressão civil" para ilibar o ex-primeiro-ministro, António Costa, da Operação Influencer, permitindo-lhe iniciar cargos europeus. Em declarações aos jornalistas esta quinta-feira, André Ventura defendeu ainda uma investigação no Parlamento aos negócios do lítio e do hidrogénio.