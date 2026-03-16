Operação Marquês. Sócrates considera que proposta do PSD "confirma motivação política"

Em causa está uma alteração ao artigo 120.º do Código Penal que pretende que os prazos de prescrição sejam suspensos quando o advogado de defesa é substituído, de maneira a evitar manobras dilatórias.

“A ignóbil afirmação dos procuradores de que eles – os três advogados – cumpriram orientações minhas ou estavam instrumentalizados por mim é falsa, é insultuosa e é revoltante”, disse Sócrates nessa carta.





c/ Lusa