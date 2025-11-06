Oposição pede "diálogo" e "negociação" com médicos tarefeiros para evitar paralisação

Em declarações na Antena 1, Susana Correia, deputada e coordenadora do PS na comissão parlamentar de Saúde, assinalou que vários serviços de urgência estão "" dos médicos tarefeiros, mas que as decisões sobre o futuro destes profissionais não podem ser tomadas de forma "".", afirmou a socialista, que avisa: "".Questionada sobre as responsabilidades do PS no atual modelo de repartição de funções - entre médicos com vínculo ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e médicos prestadores de serviços -, Susana Correia reconhece que o "" da governação socialista foi a "" dos recursos humanos no setor.", aponta ainda a socialista, que lembra:".

Quanto ao diploma dedicado aos médicos tarefeiros que o Governo estará prestes a aprovar em Conselho de Ministros, o PS manifesta algumas reservas, mas salienta que é preciso conhecer o texto: "Eu não conheço o diploma, o PS não conhece o diploma e, portanto, não conseguimos avaliar".

Chega exige "solução" para tarefeiros e aponta "erro básico de gestão"



Pelo Chega, Felicidade Vital, defendeu, esta quinta-feira, na Antena 1, que a ministra da Saúde ou o Diretor Executivo do SNS deviam apresentar uma solução "antes de propor a diminuição dos médicos tarefeiros" e afirma que "não se pode dizer que vamos reduzir o valor que pagamos" aos profissionais: "Não se pode anunciar sem ter uma solução para quem faz o trabalho desses médicos se eles, de facto, decidirem não estar disponíveis".

No mesmo sentido, a deputada assinala um "" e diz não compreender a decisão de colocar à discussão a "" aos médicos tarefeiros, alegando que a reação dos profissionais "", já que, seria "" que os médicos tarefeiros se unissem para "".", disse ainda a deputada, numa altura em que um grupo de mais de mil médicos tarefeiros se prepara para paralisar as urgências do SNS caso sejam aprovados diplomas do Governo que pretendam reduzir o valor pago aos tarefeiros por cada hora de trabalho.desde que assumiu funções.

"Onde é que está o Diretor Executivo do SNS? É bom deixar aqui claro que o Diretor Executivo do SNS nos gasta 30 milhões de euros por ano em impostos. Nós não vemos benefício nenhum no Diretor Executivo do SNS, porque ele simplesmente não aparece, não apresenta soluções", vincou.

Livre pede à ministra para "não avançar já" com alteração e para negociar com médicos tarefeiros



Perante uma ameaça de greve que pode colocar em risco a resposta nas urgências hospitalares, o Livre deixa um apelo à ministra Ana Paula Martins para que chame os representantes dos profissionais para a mesa das negociações antes da aprovação do novo diploma que promete mudar as regras.

A atual dimensão dos médicos tarefeiros também acaba por criar situações muito injustas dentro do próprio SNS, porque um médico que esteja no quadro ganha no máximo 36 euros por hora e um médico tarefeiro pode ganhar entre 40 a 100 euros por hora, e, muitas vezes, são profissionais que estão a trabalhar lado-a-lado, a fazer as mesmas funções", insiste Paulo Muacho. lógicas de mercado" dentro do SNS e defende que a ministra Ana Paula Martins devia ter tido outra atitude: "A ministra começou pelo fim e esse é que é o problema. Começou por querer limitar os valores, querer reduzir as possibilidades [em termos jurídicos] das contratações, não se poderem desvincular do SNS, etc.". ", insiste Paulo Muacho.No programa Entre Políticos, o deputado lamentou as atuais "" dentro do SNS e defende que a ministra Ana Paula Martins devia ter tido outra atitude: "".

", disse, na Antena 1, Paulo Muacho.Para o deputado e coordenador do Livre na comissão parlamentar de saúde, é preciso "" as questões relacionadas com as carreiras e com a organização do SNS e, depois, apresentar uma proposta que diga que "".

"O SNS não pode ser igual àquilo que foi a sua génese", avisa deputada do PSD



Pelo PSD, a deputada Isabel Fernandes defendeu na Antena 1 que o Governo liderado por Luís Montenegro identifica e dialoga sobre os problemas do setor da saúde de uma forma mais aberta: "Não camuflamos, não colocamos pensos".

", lamentou a deputada.No mesmo sentido, a social-democrata conclui que o SNS "", considerando que "", mas que é preciso "".", defendeu ainda a deputada, que, a propósito da ameaça de greve dos médicos tarefeiros.

Isabel Fernandes questiona ainda "quem são os representantes" dos médicos tarefeiros: "Eu conheço a Ordem dos Médicos como representante dos médicos e até os próprios sindicatos são representantes dos médicos, não são representantes dos médicos tarefeiros".





