Foto: José Sena Goulão - Lusa

Livre, Iniciativa Liberal e Chega são unânimes em reconhecer a importância que a adesão à União Europeia teve para Portugal e para o desenvolvimento do país.

No final da cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, o Livre apelou a que aprofundem os valores europeus para a construção de uma democracia europeia.



A Iniciativa Liberal quer que Portugal se prepare para os desafios da defesa europeia mas também para o fim dos fundos europeus. Já o Chega deixou críticas ao que ficou por fazer com todo o dinheiro que veio da Europa.