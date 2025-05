Orçamento do Estado. BE alerta para riscos de cortes e privatizações

Foto: António Cotrim - Lusa

O Bloco de Esquerda alerta para os perigos do próximo Orçamento do Estado. Mariana Mortágua avisa que, apesar da indisponibilidade imediata de Luís Montenegro para uma revisão constitucional à direita, há riscos que se materializam no Orçamento.

Lembra as privatizações e os cortes de pensões e salários que ocorreram no passado.



A coordenadora e agora deputada única do partido diz que manterá o papel de oposição ao governo contra o projeto político e o que chama de "laivos de incompetência".



E afasta, para já, o apoio a um candidato especifico nas presidenciais Mortágua espera uma candidatura supra partidária, que possa agregar vários campos da esquerda.



No imediato, a atenção do BE recai sobre o próximo Orçamento e a revisão constitucional.