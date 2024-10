Orçamento do Estado. De que lado está a bola?

No programa Entre Políticos desta manhã na Antena1, o deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD Alexandre Poço disse estar confiante que o Orçamento será aprovado com a abstenção dos socialistas. "Ficaria chocado e surpreendido se o OE não fosse viabilizado!"





Alexandre Poço disse ainda que "os portugueses não querem eleições" e mostrou-se optimista com este 1º Orçamento da AD".





"Nós também não queremos eleições", disse o Miguel Cabrita, deputado do Partido Socialista também convidado de hoje do Entre Políticos. Miguel Cabrita disse que os socialistas "querem ler o orçamento com calma, para decidir como votar".

Miguel Cabrita garante que o PS não quer provocar eleições e lembra que se tivesse havido um acordo com o PSD, estes impasses e análises à proposta de Orçamento do PSD eram mais fáceis de resolver."





Um programa com edição de João Alexandre, hoje, em directo a partir da Assembleia da República.