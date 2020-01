Orçamento do Estado. PS diz que Rio "falou para dentro do próprio partido"

Foto: António Cotrim - Lusa

Coube esta terça-feira à líder parlamentar do PS reagir ao anúncio do voto contra dos social-democratas à proposta de Orçamento do Estado para este ano. Ana Catarina Mendes acusou o líder do PSD, Rui Rio, de se ter "esquecido de falar aos portugueses".