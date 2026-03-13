Ordem para remover cartazes. Ventura recorre para o Tribunal Constitucional

André Ventura admite recorrer, futuramente, ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.



O Ministério Público estimou esta semana que o teor dos cartazes não constituía qualquer incitamento ou ameaça contra minorias.



Foto: RTP



c/ Lusa

O líder do Chega saiu a público esta sexta-feira para lamentar a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que rejeitou o seu recurso e confirmou a ordem para remover os cartazes da campanha presidencial dirigidos à comunidade cigana. André Ventura tenciona agora recorrer para o Tribunal Constitucional., reagiu Ventura, em declarações aos jornalistas, no Parlamento.Na ótica do presidente do Chega,O líder do partido de extrema-direita manifestou ainda a expectativa de que os juízes do Palácio Ratton defendam "a liberdade de expressão, a democracia, o pluralismo e capacidade de transmitir" a mensagem.Ventura fez questão de apontar a contradição entre as decisões da Relação de Lisboa e do Ministério Público:Para o ex-candidato a Belém, trata-se de "uma verdadeira censura velada" e "um mau serviço à liberdade e à democracia"."Não deixa de ser grave também que um tribunal superior concorde com uma decisão de uma juíza, a meio de uma campanha eleitoral, para tirar cartazes porque dizem que os ciganos têm que cumprir a lei, quando é evidente que os ciganos têm que cumprir a lei", insistiu., rematou.