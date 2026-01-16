Os cravos do Bolhão são as mulheres

Foi graças às mulheres que o mercado resistiu, disse a candidata à Presidência da República, que esta quinta-feira percorreu várias bancas e ouviu alguns desabafos.





Rosa Maria queixou-se do turismo em excesso no mercado e de alguma falta de respeito. "Eu sou a comerciante mais revoltada do Bolhão e tenho razões para ser". Catarina Martins diz que Portugal não pode ser só um postal para turistas. "Portugal pode ser um país em que há bairros, cidades, mercados vivos, salários dignos e pensões que respeitam todas as pessoas, em que há habitação no centro das cidades. É essa a luta", disse no final da visita.





A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda termina a campanha na noite desta sexta-feira na cidade onde nasceu, no Porto.