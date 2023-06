"Ou mentiu João Galamba, ou mentiu o primeiro-ministro". PSD exige a demissão do ministro das Infraestruturas

O PSD reagiu esta quinta-feira às respostas do primeiro-ministro sobre a atuação do SIS na recuperação do computador polémico. O social-democrata Hugo Soares diz que o primeiro-ministro "passou um atestado de incompetência ao ministro João Galamba e ao funcionamento do seu gabinete" e que um dos dois mentiu.