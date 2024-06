Pacote anti-corrupção pronto

A ministra da Justiça, Rita Júdice, admite que nem todas essas medidas são consensuais, mas defende que o governo tem de avançar e governar.





Entre a oposição, o PCP não concorda com a regulamentação do lobbying enquanto instrumento para combater a corrupção.

Ao contrário do Chega e da Iniciativa Liberal que são favoráveis a este caminho.Quanto à lider do PAN regista uma aproximação de pontos de vista, Inês Sousa Real salienta que várias sugestões do PAN foram bem recebidas pelo governo.O pacote anti corrupção esteve em destaque nas reuniões desta terça-feira entre a ministra da Justiça e os vários partidos com assento parlamentar.