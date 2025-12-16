Política
Pacote laboral. Primeiro-ministro recebe CGTP a 7 de janeiro
A CGTP pediu a reunião com Luís Montenegro na sequência do impacto da greve geral da semana passada. Sobre a mesa vão estar, uma vez mais, as alterações à legislação laboral.
(em atualização)
O primeiro-ministro vai receber a CGTP no próximo dia 7 de janeiro a partir das 10h30. A resposta afirmativa de Luís Montenegro ao pedido da Intersindical para uma reunião, na esteira da greve geral, foi esta terça-feira confirmada à RTP por fonte do Governo.
A ministra do Trabalho, que conduz as negociações por parte do Governo, também estará presente. A central sindical tinha pedido uma audiência, na segunda-feira, ao chefe do executivo.
A intersindical invocava "a realidade com que a maioria dos trabalhadores se confronta e a exigência de retirada do pacote laboral que, de forma inequívoca, se expressou na Greve Geral de 11 de Dezembro", para justificar a iniciativa.
A CGTP considera mesmo que a greve geral foi a prova de que os trabalhadores querem a retirada na íntegra do pacote laboral. Este pedido de reunião surge umas semanas depois de a UGT também ter estado reunida com Luís Montenegro.