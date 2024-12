PAN acusa Montenegro de dizer uma coisa e fazer "outra completamente diferente"

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, defendeu que "o primeiro-ministro não pode dizer uma coisa no Natal e fazer outra durante todo o ano" e que "não nos podemos esquecer que os problemas que estão há muito diagnosticados e que continuamos a sentir todos os Natais têm de ser resolvidos".

"Não nos emociona quando Luís Montenegro vem falar do combate às alterações climáticas mas, depois, quando procuramos resolver (...) a pobreza energética, quem passa frio no inverno nas suas casas, o PSD vota contra as medidas", declarou.



Para a líder partidária, "Luís Montenegro diz uma coisa e faz outra completamente diferente na sua ação governativa e na bancada que suporta o Governo". "Queremos um Governo que passe das palavras à ação", acrescentou.