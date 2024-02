Foto: Lusa

Apesar da troca de galhardetes entre os líderes do PS e do PSD, a porta-voz do PAN disse esta quinta-feira, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, que há um "namoro" entre os candidatos do PS e do PSD, que demonstra, diz Inês Sousa Real, que não serão esses partidos a fazer avançar o país.