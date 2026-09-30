Parlamento aprova nova lei do arrendamento com abstenção do Chega

É neste contexto que esta quarta-feira o parlamento vai debater a proposta de mudanças na lei do arrendamento, proposta pelo Governo. O PS já anunciou que iria votar contra e também o Chega ameaçou nesse sentido.





Telejornal | 29 de setembro de 2026



Telejornal | 29 de setembro de 2026



Chega acena com voto contra

Telejornal | 29 de setembro de 2026



c/ Lusa

Numa casa de 100 metros quadrados, a renda mediana está nos 1017 euros para novos contratos. É um aumento de 10,2% em relação ao mesmo período do ano passado. É também uma subida de 7,5% em relação ao primeiro trimestre do ano.O valor das rendas subiu em todas as regiões do País, sendo que são mais elevadas em Lisboa, Madeira e Península de Setúbal.Entre as medidas da proposta de lei do Governo estão a aceleração do processo de despejo, que passa a poder ser iniciado ao fim de dois meses de rendas em atraso (em vez dos três atuais), o fim do travão de 2% de aumento na renda de um novo contrato (em relação ao contrato anterior) e a introdução de três (em vez de duas) cauções adiantadas e sem limite de valor.“Nós confiamos convictamente naquilo que estamos a fazer e que isso vai ter um resultado.”, vincou o primeiro-ministro esta terça-feira.Apesar da confiança de Luís Montenegro, há o risco de a proposta ser chumbada no Parlamento.tendo apresentado um projeto de lei para criar um mecanismo de garantia pública de segurança no arrendamento habitacional.O líder parlamentar dos socialistas, Eurico Brilhante Dias, considerou que o Executivo pretende obter da Assembleia da República "um cheque em branco" com vista a instituir medidas que vão "criar uma insegurança crescente nos inquilinos".e, em resposta aos jornalistas, indicou que o PS votará favoravelmente um pedido nesse sentido."Se não for votada, é porque o Governo reconhece que não construiu uma maioria e entende fazer baixar-se em votação. Se decidir baixar sem votação, o tema é diferente", disse, acrescentando: "Historicamente, sempre votámos favoravelmente (baixas à comissão sem votação)".No projeto de lei apresentado esta terça-feira,, destinado a reforçar a confiança no mercado habitacional, a segurança das partes e facilitar o acesso à habitação".O presidente do Chega desafiou igualmente o Governo a permitir a descida à comissão, sem votação, da proposta para rever o regime de arrendamento urbano, ameaçando votar contra se o Executivo não o fizer., afirmou André Ventura esta terça-feira.O líder do Chega disse que, "se o diploma continuar assim como está, não passará no Parlamento", uma vez que também o PS já anunciou que votará contra.André Ventura indicou que o seu partido recebeu "alguns contactos do Governo" sobre este diploma eO presidente do Chega considerou que "as pessoas não aguentam ter um regime em que as rendas não param de aumentar" e pediu penalizações para "algumas minorias" que "têm casas públicas ou menos públicas e que não pagam renda porque não querem"."Não é as pessoas comuns que têm pensões baixas, salários baixos, serem despejados se não conseguirem pagar uma renda. (...) Essa conversa continua a existir, mas o Governo fez tudo mal neste projeto de arrendamento.", criticou.