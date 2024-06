Parlamento aprova voto de pesar pela morte da fundadora do PSD Maria João Sande Lemos

Lembrada pelo grupo parlamentar do PSD como uma "mulher cuja vida foi um exemplo de dedicação incansável à justiça social, aos direitos humanos e à promoção da igualdade de género", Maria João Sande Lemos faleceu no passado dia 4 de junho, com 85 anos.

A social-democrata, recorda o partido, esteve ao lado de Francisco Sá Carneiro, em 1974, "na fundação do Partido Social Democrata (PSD), onde militou com entusiasmo, desempenhando vários papéis de destaque em congressos nacionais do partido".

Maria João Sande Lemos foi também membro da delegação governamental portuguesa à Conferência das Nações Unidas para a Década da Mulher em Copenhaga, em 1980, e também participou na IV Conferência das Nações Unidas sobre as Mulheres em Pequim, em 1995.

"Nesses eventos, defendeu com vigor a igualdade de género e os direitos das mulheres, deixando uma impressão duradoura nas políticas globais de direitos humanos", sublinham os sociais-democratas.

Foi fundadora do movimento "Nós Somos Igreja" e da Associação "Tratado de Simulambuco - Casa de Cabinda" e, recorda o PSD, teve um "papel significativo na Fundação Aboim Sande Lemos" conhecida por "estabelecer a primeira Estação de Lactários em Portugal, onde fornecia leite de qualidade e assistência pediátrica gratuita às crianças".

Após a sua morte, o Presidente da República lembrou Maria João Sande Lemos como "mulher de convicções fortes e ação consequente", que "lutou pelo reconhecimento e reforço do papel das Mulheres" na sociedade e na Igreja Católica.

"Fundadora do PSD e amiga de Sá Carneiro e de Mário Soares, mãe e avó, dedicou-se também ao apoio a crianças, jovens e idosos, designadamente através da Fundação Aboim Sande Lemos, com vasta obra social, desde as residências universitárias a estabelecimentos de apoio à infância", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa numa nota publicada na página da Presidência da República na internet.