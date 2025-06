Parlamento chumbou nomes do Chega para cargos na Assembleia da República

Foto: António Antunes - RTP

Obteve 115 votos, mas precisava de 116. Também Filipe Melo, do Chega, falhou a eleição para vice-secretário da Mesa.



Isto pode significar que os deputados do Chega não obtiveram os votos de toda a bancada do PSD, como era suposto, uma vez que a soma do PSD e do Chega daria 149 votos a favor.



Todos os outros nomes indicados pelo PSD, pelo PS e Chega para secretários e vice-secretários foram aprovados. André Ventura condena o que considera ser um "cordão sanitário" ao Chega e promete indicar novos nomes.