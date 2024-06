Parlamento da Madeira inicia debate programa de governo sem perspetivas de viabilização

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

Um beco sem saída. O parlamento regional da Madeira começa hoje a debater o programa do governo de Miguel Albuquerque e sem perspetivas de uma viabilização do documento. Os três maiores partidos da oposição já anunciaram o voto contra e, com a posição minoritária do PSD na Assembleia Legislativa, este programa de Governo corre o risco de ser chumbado.