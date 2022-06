Parlamento debate alterações ao regime jurídico das ordens profissionais

Foto: Tingey Injury Law Firm - Unsplash

A Ordem dos Advogados diz que está em perigo a autonomia interna das ordens profissionais e fala em tentativa de ingerência. Críticas repetidas também pela Ordem dos Engenheiros, no dia em que se discutem no parlamento as alterações ao regime jurídico das ordens.