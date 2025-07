Parlamento debate e vota alterações à lei da imigração e da nacionalidade

Foto: Nuno Patrício - RTP

O Governo pretende, por exemplo, que seja possível a perda da cidadania para os cidadãos que se tenham naturalizado há menos de dez anos e que sejam condenados pela prática de crimes graves, com pena de prisão efetiva igual ou superior a cinco anos.



Outro dos objectivos do Governo é o aumento do período de permanência em Portugal necessário para que um imigrante possa obter a nacionalidade portuguesa.



Apesar desta intenção, as principais alterações à Lei da Nacionalidade poderão ser inconstitucionais: é essa a leitura de Jorge Miranda. O chamado pai da Constituição Portuguesa emitiu um parecer a arrasar as propostas do Governo.



Também esta sexta-feira a proposta de redução do IRS é apresentada pelo Governo, discutida e votada na generalidade no Parlamento, a par de quatro projetos do Chega, IL, PCP e PAN também destinados a alterar a tabela do imposto.



A iniciativa do Governo prevê uma descida do IRS de 500 milhões de euros a aplicar aos rendimentos obtidos pelos contribuintes ao longo deste ano.