Parlamento deverá abrir comissão de inquérito à Santa Casa da Misericórdia

O Parlamento debateu hoje as propostas apresentadas pelo Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda.



Todos os partidos estão disponíveis para viabilizar a iniciativa, que será votada amanhã.



Os grupos parlamentares defendem que é necessário apurar responsabilidades quanto à situação financeira da instituição, mas não há consenso quanto às origens dos problemas nas contas.



Chega, PSD e CDS apontaram críticas à tutela política dos últimos governos do PS.



Já os partidos da área socialista defenderam que a comissão de inquérito deverá recuar aos tempos do governo de Passos Coelho.



Em causa, está a lei do jogo online, que dizem ter sido aprovada sem acautelar compensações para a Santa Casa.