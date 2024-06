Parlamento Europeu. De Estrasburgo para os 27

A Lei do Restauro da Natureza teve avanços e recuos. Com o objetivo de recuperar pelo menos 20 por cento das zonas terrestres e marítimas do território da União Europeia até 2030, a proposta procura contribuir para a recuperação a longo prazo da natureza danificada no Velho Continente.

A proposta do eurodeputado socialista César Luena gerou divisões no Parlamento Europeu, onde ativistas climáticos e agricultores protestaram a favor e contra a adoção da lei.

Foi o Parlamento Europeu a avançar com a primeira tentativa de regulação de Inteligência Artificial.Em conversa com o Europa Minha, os eurodeputados e redatores deste primeiro rascunho destacavam há um ano as dúvidas e as fragilidades do projeto de legislação.As alterações climáticas preocupam as instituições europeias. Por isso, foi criado o "Objetivo 55"- um conjunto de propostas para que se consiga reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030.Em sessão plenária, o Parlamento Europeu aprovou um Fundo Social Climático para garantir que nenhum europeu fica para trás durante a Transição Verde.Numa altura em que o jornalismo livre se encontra ameaçado, o Estrasburgo decidiu avançar com um conselho independente para supervisionar a atuação dos Estados-membros na comunicação social.