Parlamento vota propostas para acabar com portagens em ex-SCUT

Pedro Nunes - Reuters

Os partidos ainda não revelaram o sentido de voto e volta a ser possível que uma das propostas seja aprovada pela oposição, contra a vontade do Executivo. Algo que já aconteceu na semana passada, em relação aos escalões do IRS, e que levou o primeiro-ministro a questionar se o PS e o Chega querem governar em conjunto.



O debate sobre as portagens, no Parlamento, acontece a pedido do Partido Socialista, que defende que o fim das taxas no interior do país é uma medida de coesão territorial e uma questão de justiça para com estes territórios.



A abolição de todas as portagens das antigas SCUT do interior e do Algarve foi uma das promessas de Pedro Nuno Santos, na campanha para as últimas eleições legislativas.



Essa proposta só será viabilizada caso o Chega vote a favor ou se abstenha. O debate sobre o fim das portagens está marcado para as 15h00 na Assembleia da República.