Partidos condenam declarações de André Ventura sobre deputada do Livre

Todos os partidos condenaram as palavras de André Ventura, que sugeriu a deportação de Joacine Katar Moreira. Ferro Rodrigues considerou que as palavras do deputado do Chega foram xenófobas e que o ódio não pode ser uma arma na política. André Ventura diz que estava a ser irónico, e que não vai pedir desculpa.