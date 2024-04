Pedro Passos Coelho diz que Luís Montenegro tem tido a preocupação de se afastar do legado do antigo primeiro-ministro, que governou durante a troika.

Numa entrevista a um podcast da rádio Observador, divulgada esta segunda-feira, o ex-primeiro-ministro Passos Coelho assume que Montenegro foi um grande líder parlamentar, no período do Governo PSD/CDS, e acrescenta que foi nesse mesmo período que nasceu a possibilidade de um caminho para, no futuro, liderar os social-democratas.



Mas, de acordo com o antigo chefe do Executivo, tem sido evidente a preocupação do atual primeiro-ministro em desligar-se desse tempo.