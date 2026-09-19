Política
Passos Coelho quer Governo a "ousar mais" e desvaloriza críticas dentro do PSD
O antigo primeiro-ministro desvalorizou esta sexta-feira as recentes críticas da vice-presidente do PSD, Leonor Beleza, e da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.
Um dia antes, a ministra do Ambiente e Energia sublinhou em entrevista ao programa Política com Assinatura, da RTP Antena 1, que o Governo de Luís Montenegro está a solucionar problemas que Pedro Passos Coelho não resolveu quando foi primeiro-ministro.
“Respeito que as pessoas podem ter outras opiniões”, afirmou em resposta aos jornalistas após uma conferência em Lisboa.
“Respeito que as pessoas podem ter outras opiniões”, afirmou em resposta aos jornalistas após uma conferência em Lisboa.
“Bem sei que as condições no Parlamento não são as melhores”, admitiu, considerando no entanto que o atual executivo deve deixar sinais para o futuro que pretende.