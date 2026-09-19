Passos Coelho quer Governo a "ousar mais" e desvaloriza críticas dentro do PSD

Passos Coelho quer Governo a "ousar mais" e desvaloriza críticas dentro do PSD

O antigo primeiro-ministro desvalorizou esta sexta-feira as recentes críticas da vice-presidente do PSD, Leonor Beleza, e da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

RTP /
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Em entrevista ao programa “Primeira Pessoa”, da RTP, a 16 de setembro, a atual vice-presidente do PSD, Leonor Beleza, afirmava ter “muita dificuldade em compreender” algumas das afirmações de Pedro Passos Coelho.

Um dia antes, a ministra do Ambiente e Energia sublinhou em entrevista ao programa Política com Assinatura, da RTP Antena 1, que o Governo de Luís Montenegro está a solucionar problemas que Pedro Passos Coelho não resolveu quando foi primeiro-ministro.

“Respeito que as pessoas podem ter outras opiniões”, afirmou em resposta aos jornalistas após uma conferência em Lisboa.

Pedro Passos Coelho considerou ainda que “era importante que o Governo ousasse mais” e que as observações que faz são para “estimular e incentivar a ambição” do partido em ter uma atitude reformista “mais forte”. 

“Bem sei que as condições no Parlamento não são as melhores”, admitiu, considerando no entanto que o atual executivo deve deixar sinais para o futuro que pretende.
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