Passos segura Ventura e defende "posição não racista" do PSD

À entrada para um jantar do grupo parlamentar do PSD, Pedro Passos Coelho foi questionado pelos jornalistas sobre a polémica desencadeada por um par de entrevistas de André Ventura, candidato à presidência da Câmara Municipal de Loures, ao portal Notícias ao Minuto e ao jornal i. Em particular sobre a decisão do CDS-PP, que retirou o seu apoio à candidatura.



“A clarificação que o doutor André Ventura fez de uma entrevista que deu clarifica muito bem a posição, quer dele quer do PSD, quanto à matéria. Eu estou tranquilo quanto àquilo que é a nossa posição, uma posição não racista, não xenófoba. Nunca foi, não é e, atrevo-me a dizer, nunca será”, redarguiu o líder laranja.

PSD e PPM mantêm o apoio político a André Ventura.



Relativamente ao que o partido de Assunção Cristas optou por fazer, Passos disse apenas respeitar.



“O PSD é um partido com tradições plurais muito grandes, teve sempre um respeito por todas as minorias e isso não está em causa nesta campanha, nem nas autárquicas, nem em Loures em particular”, insistiu o ex-primeiro-ministro.



“Acima das regras”



“Feita esta clarificação, estamos todos tranquilos quanto à campanha que pode ser feita pelo nosso candidato”, rematou Passos Coelho, para apontar o que descreveu como “a ausência de qualquer elemento discriminatório” nas justificações de André Ventura.O CDS-PP anunciou ao início da tarde desta terça-feira a intenção de tomar “um caminho próprio” em Loures, quebrando de facto a aliança local com o PSD. O partido exprimiu mesmo “profundo incómodo” face às palavras do candidato, em particular sobre a etnia cigana.Em entrevista publicada na segunda-feira pelo, André Ventura apontou o dedo a pessoas que ”vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado” e que, nas palavras do candidato, entendem “que estão acima das regras do Estado de direito”. O que, considerou Ventura, sucede particularmente com a comunidade cigana.Quatro dias antes, entrevistado peloNotícias ao Minuto, o candidato havia já feito referência a uma “excessiva tolerância com alguns grupos e minorias étnicas”.As declarações de Pedro Passos Coelho referem-se a um comunicado emitido na segunda-feira por André Ventura, no qual o candidato alegava ter criticado situações de incumprimento da lei, sem incidir em questões étnicas.“O que preocupa a candidatura são questões de segurança e cumprimento da lei, na defesa do património público e das pessoas de bem, independentemente da raça ou etnia. [...] Boa parte das pessoas que fica muito incomodada quando são denunciadas estas situações nunca se deslocou a algumas dessas zonas e não tem ideia doque lá se vive diariamente”, argumentou.