"Patriotas pela Europa". Chega vai decidir sobre integração no grupo de Órban

O Chega poderá vir a integrar o novo grupo europeu anunciado pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. André Ventura diz que vê com bons olhos a criação do "Patriotas Pela Europa" e assume proximidades ideológicas.

O presidente do partido anunciou que a direção nacional do Chega vai reunir-se na próxima terça-feira para discutir a integração neste grupo.



Viktor Orbán anunciou um novo grupo de extrema-direita para o Parlamento Europeu. O Patriotas da Europa é uma aliança que quer reunir os partidos radicais de direita.



Para além do líder húngaro, entre os fundadores do novo grupo estão o austríaco Herbert Kickl e o antigo primeiro-ministro checo, Andrej Babi%u0161.