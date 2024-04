Paulo Núncio: "A defesa da vida continua a ser uma causa do CDS"

Em entrevista à RTP, o líder parlamentar do CDS comentou as palavras de Manuel Monteiro, que afirmou no seu discurso perante o Congresso que o CDS "não tem de pedir desculpas" por ser contra o aborto. Paulo Núncio assinala que "a defesa da vida, desde o início da conceção até à fase final, continua a ser uma causa do CDS".

O centrista lembra também que o partido aguarda a decisão do Tribunal Constitucional sobre a lei da Eutanásia após o requerimento que foi apresentado pela provedora da Justiça. Para Paulo Núncio, a lei da Eutanásia "inconstitucional".



Sobre o acordo de coligação com o PSD, Paulo Núncio recusa que haja "linhas vermelhas" em determinados valores. "São matérias de consciência, não fazem parte do programa de Governo", salienta.



O centrista ressalva que cada partido mantém a sua independência e os seus valores.



Destacando que PSD e CDS são "partidos diferentes", Paulo Núncio assinala que o CDS "sempre foi um partido aberto a conservadores e liberais.