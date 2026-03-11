Política
Paulo Portas nas jornadas parlamentares do PSD. Portugal deve "preservar a estabilidade"
Paulo Portas avisa que, num mundo “frequentemente perigoso”, a melhor coisa que “Portugal pode fazer é preservar a sua estabilidade”. Palavras do antigo governante e líder do CDS-PP, que esteve como orador no jantar das jornadas parlamentares do PSD em Caminha, Viana do Castelo.
Paulo Portas falou do contexto internacional e deixou alertas para dentro. O antigo governante relembra Mario Draghi e diz que, "se a Europa não fizer nada, o que pode acontecer é um declínio".
Paulo portas referiu que é preciso uma maior aposta no combate ao declínio demográfico e criar políticas fiscais, de habitação, de mercado laboral e políticas de imigração regulada e “que estejam alinhadas nas estrelas com constância. Não é vêm uns tiram isto, vêm outros tiram aqueloutro”Inês Ameixa - Antena 1
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, também esteve presente neste jantar, mas a sua intervenção está marcada para a sessão de encerramento das Jornadas, esta quarta-feira à hora de almoço.
