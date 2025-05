O Secretário-geral do PCP centrou o discurso do comício desta noite, em Beja, no apelo ao voto.

Paulo Raimundo afirmou que só com um voto na CDU é possível melhorar os serviços públicos e as condições de vida dos portugueses.



Ao lado de Bernardino Soares, cabeça de lista pelo distrito, Raimundo manifestou-se confiante nos resultados de domingo, nomeadamente no regresso ao Parlamento de um deputado por Beja.