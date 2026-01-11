Paulo Raimundo diz que candidatura de António Filipe é a que não desiste

"A força, a coragem e a clareza desta candidatura de esquerda, sim, de esquerda, assumidamente de esquerda, sem rodeios, sem refúgios, sem disfarces e, acima de tudo, sem nenhum compromisso com a política de direita. Zero de compromissos com a política de direita", afirmou Paulo Raimundo, que falava num comício, em Lisboa.

O líder comunista salientou ainda que a candidatura de António Filipe "abre caminhos", bem como "junta forças e cria unidade".

"Esta é a candidatura que não desiste, porque aqui ninguém desiste do país que queremos construir, do futuro melhor que queremos construir, dos direitos dos trabalhadores, do futuro e do presente da juventude", realçou ainda Paulo Raimundo.

Tal como já o tinha feito no sábado, num comício em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, o secretário-geral do PCP insistiu hoje numa mobilização em torno de António Filipe, apelando a que "cada um leve a sua vida ao voto" no dia 18.

Os candidatos às eleições presidenciais são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

A segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 8 de fevereiro.