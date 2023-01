Paulo Rangel chama primeiro-ministro a assumir responsabilidades

O PSD exige um esclarecimento imediato do ministro João Cravinho e do PM António Costa sobre a derrapagem no custo das obras do antigo Hospital Militar. O vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, considera que António Costa tem de assumir responsabilidades porque a degradação e decomposição do ambiente político é cada vez mais intensa.