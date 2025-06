Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Paulo Rangel diz que, além do apagão elétrico, o país passou por um "apagão político" com prejuízos e defende que agora é tempo de fazer um recomeço e um "restart".

No discurso de encerramento do debate do Programa do Governo, o ministro dos Negócios Estrangeiros apresentou a AD como "o movimento político do meio" e prometeu para a legislatura "contas certas" mas também "contas justas".