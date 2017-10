Paulo Rangel não se candidata à liderança do PSD

RTP06 Out, 2017, 12:53 / atualizado em 06 Out, 2017, 13:17 | Política

“Perante o inesperado anúncio do actual presidente do PSD de que não se candidataria a um novo mandato à frente do Partido, subitamente e sem que tivesse existido da minha parte qualquer manifestação de disponibilidade nesse sentido, o meu nome começou a surgir como uma possibilidade, entre outras”, lê-se numa nota de sete pontos do eurodeputado social-democrata, à qual a RTP teve acesso.

Paulo Rangel escreve em seguida que levou em linha de conta a “surpreendente dimensão que foram assumindo os apelos e os apoios a essa possibilidade de candidatura”. O que o levou a “dar início a um período de reflexão e de contactos, que se afigurou mais longo do que gostaria, com vista a tomar uma decisão ponderada e fundamentada”.

A decisão é agora tornada pública: “Infelizmente, e independentemente das condições políticas subsistentes, por razões de ordem familiar, que tentei solucionar ao longo dos últimos dois dias, nas atuais circunstâncias, afigura-se inviável a apresentação dessa candidatura”.



No mesmo texto, Rangel deixa palavras de agradecimento pelas manifestações de apoio, que, afirma, “muito” o “sensibilizaram”.

“Na certeza de que o meu partido dispõe de quadros que, tendo até melhores condições políticas do que aquelas que eventualmente eu seria capaz de reunir, podem assegurar uma pluralidade de opções para o seu futuro, declaro que não sou candidato à liderança do PSD”, escreve.



“Manterei naturalmente uma neutralidade relativamente a essas eventuais candidaturas”, garante o antigo líder parlamentar do PSD, antes de concluir: “E continuarei integralmente disponível para servir o país e o partido, colaborando estreitamente com o atual e com futuros presidentes e com os órgãos dirigentes que os acompanham”.