Foto: Nuno Veiga - Lusa

O PCP vai apresentar uma moção de censura ao Governo, anunciou na noite deste sábado o secretário-geral comunista, na sequência da comunicação ao país por parte do primeiro-ministro.

"A decisão do primeiro-ministro, de renunciar à empresa que detém, é um expediente tardio que não esclarece nem afasta os indícios de promiscuidade do Governo com os grandes interesses dos grandes grupos económicos", reagiu Paulo Raimundo.