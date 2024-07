PCP aponta "grande pressão" de Marcelo sobre PS para viabilizar Orçamento do Estado

"Nós percebemos que há uma grande pressão por parte do presidente de República para que o PS viabilize Orçamento do Estado. Mas, isso é um problema que o PS e o Governo vão ter de resolver entre eles", disse, na Antena 1, o deputado António Filipe, no programa Entre Políticos.O parlamentar e membro do Comité Central do PCP diz-se ainda pouco confiante sobre as reuniões pedidas pelo Governo de Luís Montenegro os vários partidos."Vamos ver qual é a proposta, não temos expetativas", adianta António Filipe.

Dissolução do parlamento? Chega aponta "preferências políticas" de Marcelo





Em declarações na Antena 1, Rita Matias, deputada do Chega, sugere que, em caso de dúvida, Marcelo Rebelo de Sousa poderá dar primazia à continuidade do atual Governo.

"O presidente da República, particularmente este, também é um ativo político e tem preferências políticas. Acredito que poderá colocar em cima da mesa a sua agenda política e não a agenda de que os portugueses necessitam", afirma a dirigente nacional do partido, que insiste que o Chega está "disponível" para negociar com a AD a proposta de Orçamento do Estado.

António Filipe e Rita Matias no programa "Entre políticos" que contou ainda com a participação de João Torres do PS e de Alexandre Poço do PSD.