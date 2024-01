O PCP começa hoje a preparar os próximos desafios eleitorais no Encontro Nacional do partido.

A grande expetativa está no discurso de Jerónimo de Sousa que deixou a liderança do PCP em novembro de 2022.



Pela frente estão as eleições regionais nos Açores em fevereiro, as legislativas de março e as Europeias em junho.



Paulo Raimundo, o secretário-geral recusa antecipar entendimentos à esquerda se as políticas da maioria absoluta não mudarem.