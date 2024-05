O secretário-geral do PCP criticou o Governo da AD por estar "ao serviço dos grupos económicos". Isto enquanto procura "multiplicar as justificações para faltar aos compromissos" que assumiu com diferentes setores da administração pública.

A acusação de Paulo Raimundo foi feita em Baleizão, no distrito de Beja, durante uma homenagem à trabalhadora rural Catarina Eufémia, no dia em que se assinalam os 70 anos do seu assassínio.



Paulo Raimundo criticou ainda a situação que se vive em Portugal, e destacou os baixos salários, as baixas reformas, as dificuldades de acesso à saúde, à habitação e o encerramento de serviços públicos.