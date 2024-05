PCP quer repor idade legal da reforma nos 65 anos e eliminar fator de sustentabilidade

Este conjunto de iniciativas, já apresentadas pelo partido noutras legislaturas, inclui ainda a garantia de acesso antecipado à reforma para quem tem 40 ou mais anos de registo de retribuições e a revisão da prestação social para a inclusão, atualizando-a em 70 euros com efeitos a 01 de janeiro.

"É um conjunto de medidas com as quais pretendemos assinalar o Dia da Segurança Social, que hoje se comemora. Na senda do que temos proposto, apresentamos iniciativas concretas no sentido da melhoria de vida dos trabalhadores, especialmente aqueles que trabalharam muitos anos da sua vida e merecem descansar", explicou o deputado do PCP Alfredo Maia.

O deputado comunista salientou que muitos destes trabalhadores "iniciaram a sua atividade profissional, em idades muitos jovens de 14 ou 15 anos" e têm uma carreira contributiva sólida.

Questionado se o PCP falou com outros partidos para analisar a possibilidade de aprovação de alguma das iniciativas, o deputado respondeu que o partido sempre apresentou propostas que considera "justas para a vida dos trabalhadores, reformados e pensionistas".

"A questão que se coloca é saber se os outros partidos, incluindo os que formam maioria, têm ou não têm consciência da importância que medidas como esta representam para a vida dos trabalhadores", defendeu.