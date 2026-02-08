PCP sublinha "grande notícia" de derrota de Ventura e pede a Seguro que defenda Constituição

"Há uma clara derrota e uma clara rejeição de André Ventura e das conceções que transporta" e essa é "a grande notícia do dia de hoje", sublinhou o líder do PCP, numa declaração no Centro de Trabalho Vitória, em Lisboa, quando estavam já apurados mais de 90% dos votos, atribuindo a vitória a António José Seguro, candidato apoiado pelo PS.

"Essa é a grande questão, uma derrota para a qual o PCP se empenhou e, portanto, é com grande satisfação que temos este resultado", referiu.