PCP vai apresentar projeto de resolução para propor a rejeição do Programa de Estabilidade

Paulo Raimundo diz que o documento não responde aos problemas do país, nem às necessidades dos portugueses. O anúncio foi feito pelo Secretário-geral do partido numa conferência de imprensa em que apresentou as conclusões da reunião do comité central.

No encontro foi também decidido convocar o próximo congresso do PCP para 13, 14 e 15 de Dezembro.



Os comunistas reiteram que as medidas do governo só agravam os problemas nacionais e a subordinação externa e forçam agora a votação do Programa de Estabilidade, que não era obrigatória.