Debate da moção de confiança deverá decorrer na próxima terça-feira

O ministro Pedro Duarte confirmou que o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a moção de confiança que vai ser apresentada depois de chumbada uma segunda moção de censura esta semana. O debate deverá ter lugar no Parlamento no próximo dia 11 de março.

"Foi aprovado o texto da moção de confiança e foi entregue no Parlamento. Estamos em condições de ter o debate conforme o regimento prevê de termos o debate no próximo dia 11 de março".



O ministro dos Assuntos Parlamentares explicou que espera a moção agora aprovada seja chumbada no Parlamento, acusando os partidos da oposição de "irresponsabilidade" e de não olharem para o interesse nacional.



Pedro Duarte afirmou que desejava ter uma moção aprovada alegando que o Governo vem de uma senda positiva.



"O país está a ter sinais de que a governação está a ter resultados na vida dos portugueses. Estamos a aumentar salários, a aumentar pensões, a economia está a crescer, o PRR está a começar a ser executado, há investimento a chegar", lembrou Pedro Duarte.



O ministro prosseguiu explicando que a estabilidade deve ser mantida e voltou a atacar a oposição, acusando-o de querer "derrubar o governo" e faz um apelo para repensem as suas decisões.



"O governo vai continuar a prestar todos os esclarecimentos. Temo-lo feito desde o início", continuou Pedro Duarte afirmando que o governo continua disponível para esclarecer todas as questões.