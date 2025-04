Pedro Duarte lança-se como candidato à presidência da Câmara do Porto

"Depois de esta cidade me ter dado muito, chegou o momento de eu tentar, modestamente, retribuir aquilo que a cidade me tem dado".



"Hoje anunciei esta decisão que tomei. É uma decisão ponderada com muita racionalidade, mas que tem um lado de grande afetividade. Portanto,", afirmou o governante."Eu nasci no Porto, sempre vivi no Porto, é aqui que tenho as pessoas mais próximas, a minha família, os meus amigos, e tenho uma relação muito especial com a cidade. Quem é do Porto compreende o que eu quero dizer", continuou.Questionado sobre a coincidência do anúncio com a reunião do Executivo , Pedro Duarte sustentou que lhe pareceu "importante clarificar junto dos portuenses, essencialmente, mas junto de todo o país" a sua "posição"., insistiu o ministro.Quanto ao ambiente de pré-campanha em torno da reunião desta quarta-feira do Conselho de Ministros,. Até porque, "o país não é só Lisboa"., reforçou.O governante não respondeu diretamente às perguntas dos jornalistas sobre um eventual apoio de Rui Moreira, o atual autarca da Invicta. "Eu pretendo encabeçar uma candidatura que seja muito abrangente", sintetizou.