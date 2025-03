Pedro Duarte sobre a moção de confiança: "A bola está do lado do PS"

Foto: José Coelho - Lusa

Pedro Duarte falava aos jornalistas a partir da RTP, em Lisboa, na assinatura do Contrato de Concessão para o Serviço Público de Media.



"A bola está do lado do PS", afirmou o ministro quando questionado sobre as declarações do ministro Castro Almeida, que hoje admitiu a possibilidade de retirar a moção do confiança se o PS recuar na apresentação de uma comissão parlamentar de inquérito.



O ministro dos Assuntos Parlamentares enfatizou que o executivo "tem de ter condições para governar" e necessita da confiança do Parlamento para o fazer.



Garantiu ainda a "absoluta coesão interna" do Governo a este respeito, apesar das declarações dissonantes do ministro Castro Almeida.



Sobre a RTP, Pedro Duarte sublinhou que o contrato de serviço público de media "habilita a RTP" a poder estar mais próxima "da realidade atual".



Sobre o plano de reestruturação com vista à saída voluntária de trabalhadores, o ministro admitiu que a atual situação política "é imprevisível".



"Não sabemos quais as condições que o Governo terá decisões a partir de terça-feira", admitiu.