Pedro Nuno aponta inaptidão de MAI para as funções e responsabiliza Montenegro

À margem de uma visita ao Bairro do Zambujal, na Amadora, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre as declarações da ministra da Administração Interna sobre direito à greve nas polícias, que motivou um esclarecimento horas depois do próprio ministério a dizer que afinal esse tema não fará parte das negociações."Nós estamos a falar de uma função de soberania e a senhora ministra da Administração Interna, em poucos meses, já mostrou em diferentes alturas, em diferentes momentos, a sua inaptidão para as funções. A função de ministra da Administração Interna não é uma função qualquer", criticou Pedro Nuno Santos.Para o líder do PS, "o problema, ao fim de algum tempo, já é não é da senhora ministra"."Ao fim de algum tempo o problema já é do primeiro-ministro. Em primeiro lugar porque é o primeiro-ministro que escolheu a senhora ministra e portanto isso também diz muito sobre a capacidade do senhor primeiro-ministro em construir boas equipas", criticou.

Por outro lado, de acordo com Pedro Nuno Santos, é Luís Montenegro "que mantém a senhora ministra".





c/Lusa