Pedro Nuno avisa que não decide em função de cálculos eleitorais

"Nós faremos sempre o nosso trabalho com sentido de responsabilidade. Não vale a pena fazerem análises sobre aquilo que o PS fará ou deixará de fazer em função de cálculos eleitorais", afirmou Pedro Nuno Santos no encerramento das jornadas parlamentares do PS, em Castelo Branco.

O secretário-geral do PS assegurou que o partido não tomará qualquer decisão "em função dos cálculos eleitorais".

"Não é assim que nós estaremos na oposição e quem acha que o PS fará qualquer cálculo em função de resultados eleitorais ou que tem medo de eleições está completamente engando", avisou.

Pedro Nuno Santos não escondeu que a missão que o partido tem pela frente "é árdua e não é fácil".

"É exigente para nós também. Nós não ignoramos a situação política e a configuração parlamentar que resultou das eleições. Nunca o faremos, mas no final do dia temos que refletir sobre qual é a forma correta com que nós devemos estar na política e ter a coragem para enfrentar momentos difíceis", pediu.

O líder do PS sintetizou o objetivo do PS como "tentar travar aquilo que é mau para o país e defender e tentar fazer aprovar aquilo que é bom para o país".